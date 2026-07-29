Kadıköy'de 6 mahallede su kesintisi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Kadıköy ilçesinde yer alan ana isale hattında düzenlenecek revizyon ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle yarın bazı mahallelerde su kesintisi uygulanacağını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, 30 Temmuz 2026 Perşembe günü 10.00-22.00 saatleri arasında yapılacak çalışmalar süresince, Kadıköy'de Dumlupınar, Eğitim, Fikirtepe, Hasanpaşa, Acıbadem ve Merdivenköy mahallelerine su verilemeyecek.