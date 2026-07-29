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        Haberler Gündem Güncel Kadıköy'ün 6 mahallesinde su kesintisi yapılacak

        Kadıköy'ün 6 mahallesinde su kesintisi yapılacak

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Kadıköy ilçesinin 6 mahallesinde yarın su kesintisi uygulanacağını duyurdu

        Kaynak
        anka
        Giriş: 29 Temmuz 2026 - 11:46 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Kadıköy'de 6 mahallede su kesintisi

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Kadıköy ilçesinde yer alan ana isale hattında düzenlenecek revizyon ve iyileştirme çalışmaları nedeniyle yarın bazı mahallelerde su kesintisi uygulanacağını duyurdu.

        Yapılan açıklamaya göre, 30 Temmuz 2026 Perşembe günü 10.00-22.00 saatleri arasında yapılacak çalışmalar süresince, Kadıköy'de Dumlupınar, Eğitim, Fikirtepe, Hasanpaşa, Acıbadem ve Merdivenköy mahallelerine su verilemeyecek.

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        #istanbul haberler
        #su kesintisi
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