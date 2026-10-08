Kağıthane'de otomobil taksiye çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
İstanbul Kağıthane'de taksiyle çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı
Giriş: 08 Ekim 2026 - 03:49 Güncelleme:
Kağıthane ilçesi TEM Otoyolu Ankara istikametinde otomobil, aynı yönde seyreden taksiye arkadan çarptı.
Kazada savrulan taksi bariyerlere çarparak dururken, otomobil bariyerlerin arasında sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YAŞAMINI YİTİRDİ
Otomobilde sıkışan 3 kişi, ekiplerin müdahalesiyle bulundukları yerden çıkartılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. AA'nın haberine göre, kazada ağır yaralanan otomobil sürücüsü, hastanede hayatını kaybetti.
Kaza nedeniyle iki şeridi trafiğe kapatılan otoyolun Ankara istikameti, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı. Polis ekipleri, kazaya ilişkin inceleme başlattı.
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