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        Kahramanmaraş Canlı Hayvan Borsası geçici olarak kapatıldı

        Kahramanmaraş Canlı Hayvan Borsası, çevre illerde görülen şap hastalığı nedeniyle tedbir amacıyla kapatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01 Ekim 2026 - 18:37 Güncelleme:
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        Kahramanmaraş Canlı Hayvan Borsası kapatıldı

        Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, çevre illerde şap hastalığı vakalarının tespit edilmesi üzerine kentte önleyici tedbirlerin alındığı belirtildi.

        Açıklamada, "Yakın çevremizde şap hastalığı vakalarının görülmesi nedeniyle, hayvan sağlığının korunması ve hastalığın yayılmasının önlenmesi amacıyla Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Canlı Hayvan Borsası, 1 Ekim 2026 tarihi itibarıyla ikinci bir emre kadar geçici olarak kapatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

        Söz konusu tedbirlerin hayvanlar arasında hastalığın yayılma riskinin azaltılması, hayvan hareketlerinin kontrol altında tutulması ve gerekli koruyucu tedbirlerin uygulanması amacıyla alındığı kaydedildi.

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        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #Kahramanmaraş Haberleri
        #şap hastalığı
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