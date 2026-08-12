Karacabey Boğazı'nda yunus ölümleri

Bursa'nın Karacabey Boğazı'nda birkaç gün arayla kıyıya vuran ölü yunuslar, vatandaşlar arasında merak ve endişeye neden oldu.

Bölgeye giden vatandaşlar, kıyıda ölü yunuslarla karşılaşmanın üzücü olduğunu belirterek, ölümlerin nedeninin araştırılmasını istedi. Kıyıya vuran bir yunus balığı ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.