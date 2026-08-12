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        Haberler Gündem Çevre Bursa'nın Karacabey Boğazı'nda endişelendiren yunus ölümleri

        Bursa'nın Karacabey Boğazı'nda endişelendiren yunus ölümleri

        Bursa'nın Karacabey Boğazı'nda son günlerde aralıklarla yaşanan yunus ölümleri, bölge sakinlerinin endişelendirdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12 Ağustos 2026 - 16:10 Güncelleme:
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        Karacabey Boğazı'nda yunus ölümleri

        Bursa'nın Karacabey Boğazı'nda birkaç gün arayla kıyıya vuran ölü yunuslar, vatandaşlar arasında merak ve endişeye neden oldu.

        Bölgeye giden vatandaşlar, kıyıda ölü yunuslarla karşılaşmanın üzücü olduğunu belirterek, ölümlerin nedeninin araştırılmasını istedi. Kıyıya vuran bir yunus balığı ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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