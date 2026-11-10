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        Haberler Gündem Çevre Kartepe'de kaçak döküm yapan firmaya para cezası

        Kartepe'de kaçak döküm yapan firmaya para cezası

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde boş araziye kaçak döküm yapan firma, güvenlik kamerasına yakalandı. Firmaya, Kartepe Belediyesi tarafından idari para cezası uygulandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Kasım 2026 - 14:46 Güncelleme:
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        Kartepe'de çevreyi kirleten firmaya ceza

        Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde, Köseköy İstasyonu ile Ankara Caddesi ve Salim Dervişoğlu Caddesi arasında kalan boş araziye kamyonla atık döküldüğü ihbarı, Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi.

        Çevre kirliliğine neden olan kişi ve işletmelerin tespit edilmesi amacıyla bölgede kapsamlı inceleme başlatıldı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, boş araziye kamyonla atık döken firmayı tespit etti. Kamera kayıtları ve saha incelemeleriyle kaçak dökümün belirlenmesinin ardından firma hakkında yasal işlem başlatıldı.

        Kartepe'nin doğal güzelliklerini korumak ve çevre kirliliğinin önüne geçmek amacıyla denetimlerini sürdüren zabıta ekipleri, kaçak atık döktüğü belirlenen firmaya ilgili mevzuat kapsamında 50 bin TL idari para cezası uyguladı.

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        Kartepe Belediyesi Zabıta Müdürü Ali Özbayraklı, zabıta ekiplerinin, özellikle boş arazilere ve kamuya açık alanlara izinsiz atık dökülmesine karşı denetimlerinin aralıksız süreceğini ifade etti.

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        #kocaeli haberleri
        #kartepe belediyesi
        #çevre kirliliği
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