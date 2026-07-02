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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kastamonu'da balkondaki saksının aşırı ısınması sonrası çıkan yangını vatandaşlar söndürdü

        Kastamonu'da balkondaki saksının aşırı ısınması sonrası çıkan yangını vatandaşlar söndürdü

        Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir evin balkonundaki saksı, aşırı sıcaktan yandı. Vatandaşların dumanı fark etmesiyle birlikte forkliftle müdahale edilirken, yangın büyümeden söndürüldü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02 Temmuz 2026 - 09:51 Güncelleme:
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        Isınan saksı yangın çıkardı!
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        Kastamonu’nun Tosya ilçesinde balkonda bulunan saksının ısınması sonrası çıkan yangın, çevredeki vatandaşların müdahalesi sonrası büyümeden söndürüldü.

        Edinilen bilgiye göre, Tosya ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi Çanakkale Şehitleri Caddesi üzerinde bulunan Yüksel Yazıcı’ya ait 7 katlı apartmanın birinci katında yangın çıktı.

        Balkonda bulunan saksının sıcak havada aşırı ısınması sonrasında çıkan yangını çevredeki vatandaşlar fark etti.

        Evin kilitli olması sebebiyle vatandaşlar, forklift yardımıyla birinci kattaki balkona ulaşarak saksı ve balkonda bulunan diğer yanan malzemeleri dışarıya attı.

        Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri gelene kadar vatandaşlar, kova ile balkondaki yangını eve sıçramadan söndürdü.

        YANGIN NEDENİYLE BALKONDA MADDİ HASAR OLUŞTU

        Balkonda çıkan yangını söndüren Mehmet Çeliler, "Saksıların dibinden gazete kağıdı varmış. O da alışınca altında da birikintiler bulunuyor. Bu yüzden kıvılcım atıyor. Kıvılcım atınca da yangın çıkmış. Bunu da arkadaşlar görüyor, sonrasında bizlere ve itfaiyeye bilgi vermişler. Sağ olsun arkadaşımız bizi forklift ile kaldırdı. Bizde balkondan yangına müdahale ettik, itfaiye gelmeden çok şükür yangını söndürdük. İtfaiyenin de gelmesine gerek kalmadı. Şu anda söndürme çalışmalarını bitirdik" dedi.

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