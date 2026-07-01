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        Haberler Gündem Güncel Kasten öldürmeden aranıyordu! 2 yıl sonra yakalandı

        Kasten öldürmeden aranıyordu! 2 yıl sonra yakalandı

        Aydın'ın Didim ilçesinde kasten öldürme suçundan aranan ve 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01 Temmuz 2026 - 09:35 Güncelleme:
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        Kasten öldürmeden aranıyordu! 2 yıl sonra yakalandı

        Aydın'da Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı.

        İHA'nın haberine göre 30 Haziran 2026 tarihinde Didim ilçesinde gerçekleştirilen faaliyet sonucunda, nitelikli şekilde kasten öldürme suçundan 2 yıldır aranan ve hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A. (53) yakalandı.

        Adli işlemleri tamamlanan hükümlü, Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

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