Kasten öldürmeden aranıyordu! 2 yıl sonra yakalandı
Aydın'ın Didim ilçesinde kasten öldürme suçundan aranan ve 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Giriş: 01 Temmuz 2026 - 09:35 Güncelleme:
Aydın'da Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü yakalandı.
İHA'nın haberine göre 30 Haziran 2026 tarihinde Didim ilçesinde gerçekleştirilen faaliyet sonucunda, nitelikli şekilde kasten öldürme suçundan 2 yıldır aranan ve hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A. (53) yakalandı.
Adli işlemleri tamamlanan hükümlü, Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.
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