Kayıp çocuk sulama kanalında bulundu

Kahramanmaraş'ta kayıp çocuk kanalda bulundu
Kahramanmaraş'ta kayıp olarak aranan 2 yaşındaki çocuk sulama kanalında bulundu
Giriş: 08 Ağustos 2026 - 17:37 Güncelleme:
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi Yapraklı Mahallesi'nde 2 yaşındaki çocuk, öğle saatlerinde kayboldu.
İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kayıp çocuk, AFAD ekiplerince sulama kanalında bulundu. Ambulansla hastaneye kaldırılan çocuk, tedavi altına alındı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
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