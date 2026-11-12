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        Haberler Gündem Güvenlik Kayseri'de altın dolandırıcılığı operasyonu: 2 gözaltı

        Kayseri'de altın dolandırıcılığı operasyonu: 2 gözaltı

        Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda altının milyem ayarıyla oynayarak, 18 ayar altını 22 ayar gösterip, kuyumcuları dolandıran 2 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12 Kasım 2026 - 01:06 Güncelleme:
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        Altın dolandırıcılığı operasyonu: 2 gözaltı

        Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kente milyem ayarı düşürülerek, 18 ayar altını 22 ayar gösterip, sarraflara bozduracakları tespit edildi.

        Ekipler tarafından Kocasinan ilçesinde yapılan çalışmalarda, A.E.Y. ve R.Ö. yakalandı. İHA'nın haberine göre, şüphelilerin kullandıkları araçlarda yapılan aramalarda, milyem ayarı düşürülmüş 12 adet toplam 115 gram altın bilezik ve 26.000 TL nakit para ele geçirildi.

        Ekipler tarafından yapılan araştırmalarda, şüphelilerin Yozgat'a bağlı Boğazlıyan ilçesinde faaliyet gösteren bir kuyumcuda da 4 adet milyemi düşürülmüş altın bilezik bozdurduklarının tespit edildi.

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        Mağdur kuyumcuyla irtibata geçen ekipler, 4 adet 40 gram milyemi düşürülmüş bileziğe de el koydu.

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