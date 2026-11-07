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        Haberler Gündem Güvenlik Kayseri'de muhtelif suç gruplarına operasyon: 17 tutuklama

        Kayseri'de muhtelif suç gruplarına operasyon: 17 tutuklama

        Kayseri'de 'faizsiz kredi dolandırıcılığı', 'çevrimiçi müstehcenlik' ve 'yasadışı bahis' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 26 şüpheliden 17'si tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07 Kasım 2026 - 00:38 Güncelleme:
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        Kayseri'de muhtelif suç gruplarına operasyon: 17 tutuklama

        Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte 'faizsiz kredi dolandırıcılığı', 'çevrimiçi müstehcenlik' ve 'yasadışı bahis' suçlarını gerçekleştiren toplamda 26 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        DHA'nın haberine göre, bu kapsamda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 'faizsiz kredi dolandırıcılığı' suçundan 9, 'çevrimiçi müstehcenlik' suçundan 8 ve 'yasadışı bahis' suçundan 9 olmak üzere toplam 26 şüpheli yakalandı.

        Gözaltına alınan şüphelilerden 17'si, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 9'u adli kontrolle serbest bırakıldı.

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