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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayseri’de kavga ettiği ağabeyini av tüfeğiyle vurarak öldürdü

        Kayseri’de kavga ettiği ağabeyini av tüfeğiyle vurarak öldürdü

        Kayseri'de Oğuz Ü. (47), tartıştığı kardeşi Ö.Ü. tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12 Temmuz 2026 - 22:18 Güncelleme:
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        Kayseri'de kardeş dehşeti!

        Kayseri'deki olay, saat 20.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Sedat Yenigün Caddesi’ndeki iki katlı evin bahçesinde meydana geldi. Oğuz Ü. ile kardeşi Ö.Ü. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

        Kavgada Ö.Ü., ağabeyi Oğuz Ü.’yü av tüfeğiyle vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Oğuz Ü.’nün, hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Oğuz Ü.'nün cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.

        Cinayet şüphelisi Ö.Ü.'yü gözaltına alan polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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