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        Haberler Gündem Yargı Kenan Evren'in hüküm giydiği anların görüntüleri ortaya çıktı

        Kenan Evren'in hüküm giydiği anların görüntüleri ortaya çıktı

        12 Eylül darbesi nedeniyle yargılanan Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya'nın 2014 yılında kararın açıklandığı görüntüleri ortaya çıktı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15 Eylül 2026 - 09:22 Güncelleme:
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        12 Eylül kararları böyle açıklandı
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        Eski CHP’li Milletvekili Levent Gök, 12 Eylül darbesi nedeniyle yargılanan Kenan Evren ve Tahsin Şahinkaya'nın 2014'te müebbet hapis cezasına çarptırıldığı karar duruşmasının görüntülerini paylaştı.

        Eski CHP’li Milletvekili Levent Gök, 12 Eylül 1980 darbesi nedeniyle yargılanan dönemin Genelkurmay Başkanı Kenan Evren ile Hava Kuvvetleri Komutanı Tahsin Şahinkaya'nın hüküm giydiği anlara ait görüntüleri paylaştı.

        Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 18 Haziran 2014 tarihli karar duruşmasına ait görüntülerde, cezanın açıklanmasının ardından salondaki izleyicilerden alkış sesleri geldiği duyuluyor.

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        CHP'li eski Milletvekili Gök paylaşımında, "12 Eylül darbecilerinin karar duruşmasını kamuoyuna sunuyorum. Kararı veren Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, çok değerli dünürüm rahmetli Oktay Saday’ı saygıyla anıyorum" dedi.

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        #kenan evren
        #tahsin şahinkaya
        #12 Eylül darbesi
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