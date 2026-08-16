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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kendisini eve kilitledi, 4 gün sonra teslim oldu!

        Kendisini eve kilitledi, 4 gün sonra teslim oldu!

        İstanbul Çatalca'da 4 gün süren bir dehşet yaşandı. İlçede, ailesiyle yaşadığı tartışmanın ardından kendini eve kilitleyen ve olay yerine gelen jandarma ekiplerine ateş ettiği iddia edilen şüpheli, 4 gün süren ikna çalışmalarının ardından teslim oldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16 Ağustos 2026 - 10:56 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        4 günlük dehşet sonrası teslim oldu!

        İstanbul Çatalca'da ailesiyle yaşadığı tartışmanın ardından kendini eve kilitleyen ve olay yerine gelen jandarma ekiplerine ateş ettiği iddia edilen şüpheli, 4 gün süren ikna çalışmalarının ardından teslim oldu.

        İHA'nın haberine göre olay, 13 Ağustos Perşembe günü Çatalca Yalıköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İrfan A. ile ailesi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Tartışma sırasında şüphelinin babası fenalaştı. Bunun üzerine fenalaşan baba için olay yerine ambulans çağrıldı. Yaşananların ardından İrfan A. kendisini evine kilitledi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekiplerinin olay yerine gelmesinin ardından şüphelinin ekiplere ateş ettiği iddia edildi.

        Bunun üzerine bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, İrfan A.'nın teslim olması için ikna çalışması başlatıldı. Jandarma ekiplerinin yaklaşık 4 gündür sürdürdüğü ikna çalışmaları sonuç verdi. 16 Ağustos Pazar sabahı teslim olmaya ikna edilen şüpheli, evinin bahçesinde jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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