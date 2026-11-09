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        Kendisini ısıran 1 buçuk metrelik karayılanı elleriyle yakalayıp duvarın içinden çıkardı

        Hatay'da "Yılancı Kemal" olarak tanınan Kemal Başer'in, bir evin bahçe duvarındaki deliğe giren yaklaşık 1 buçuk metre uzunluğundaki karayılanı, ısırılmasına rağmen çıplak elleriyle yakaladığı anlar kameraya yansıdı. Payas ilçesinde itfaiye ekiplerinin de desteğiyle yakalanan yılan, daha sonra doğaya salındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09 Kasım 2026 - 09:25 Güncelleme:
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        Kendisini ısıran yılanı elleriyle yakaladı

        Hatay'ın Payas ilçesi Karbeyaz Mahallesi'nde yaşayan bir vatandaşa ait evin bahçe duvarı kısmına yaklaşık 1 buçuk metre boyunda karayılan girdi. Bahçe duvarının delik kısmında saklanan yılanı gören ev sahibi durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İHA'nın haberine göre bölgeye itfaiye ekipleri dışında "Yılancı Kemal" olarak bilinen Kemal Başer de gitti. Kısa sürede olay yerine gelen Yılancı Kemal, evin bahçe duvarının alt kısmındaki karayılanı delikten çıkartarak çıplak elle yakaladı.

        Başer, zorlu mücadelenin ardından yakaladığı karayılana, "Sevgili karayılan, insanlardan uzak dur. Çünkü insanlar seni görünce öldürebilir" nasihatini vererek doğaya saldı. Operasyon esnasında defalarca ısırıldığını söyleyen Kemal Başer, "Yılan sezonu bitti derken yeniden bir yılan ihbarına gittik. Bir evin bahçe duvarının içine girmişti. Onu çıkarmak için çalışırken duvarın içerisinde büyük bir kırık cam şişe olduğunu fark ettim. Tam elimi yılanı almak için uzatırken camı gördüm. Fark etmeseydim hem yılanı hem de kendi elimi kesebilirdim. Dikkatli bir şekilde çıkarmaya çalışmama rağmen yılanın iki yerinde çizikler oluştu. Ancak bu yaralar onun doğada yaşamını sürdürmesine engel değil. Daha önce de çok sayıda yılan yakaladım. Üzerimde bu çalışmalardan kalan iyileşmiş yaralar da var. Bu gördüğünüz karayılan, Hatay'da karşılaştığımız ve insanlara zarar vermeyen bir tür. Ancak Türkiye'deki bütün karayılanların zehirsiz olduğu anlamına gelmiyor. Her yılanı aynı şekilde değerlendirmemek gerekiyor. Bu karayılan beni defalarca ısırdı. Şu anda oldukça sinirli ve stresli. Çünkü onu yakaladım ve bırakmamı istiyor. Her an yeniden ısırmaya çalışabilir. Şimdi onu insanlardan uzak, uygun bir doğal yaşam alanına bırakıyorum. Bundan sonraki hayatında kendisine kolaylıklar diliyorum. Kış yaklaşıyor. Sevgili karayılan, insanlardan uzak dur. Çünkü insanlar seni görünce öldürebilir" ifadelerini kullandı.

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