Kılıçdaroğlu yarın Mersin'e gidecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Mersin'e giden, Parti Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Müslim Sarı başkanlığındaki heyet, Mersin İl Emniyet Müdürlüğünde gözaltındaki belediye başkanlarıyla görüştü.

Heyette Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Konya Milletvekili Barış Bektaş, Mersin Milletvekili Gülcan Kış ve Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin yer aldı.

MÜSLİM SARI: MASUMİYET KARİNESİ ÇERÇEVESİNDE BELEDİYE BAŞKANLARIMIZIN YANINDA DURUYORUZ

Görüşmelerin ardından açıklama yapan CHP Sözcüsü Müslim Sarı, gün boyunca Vahap Seçer'in ailesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir Belediyesi ve parti örgütlerini ziyaret ettiklerini belirterek, belediye başkanlarına hukuki ve siyasi destek verdiklerini söyledi.

REKLAM

Sarı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarın Mersin'e geleceğini belirterek, şunları söyledi:

"Mersin Emniyet Müdürlüğü önünde bekleyişimiz sürüyor. Bugün belediye başkanlarımıza yönelik gözaltılarla ilgili bir heyet oluşturduk Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla. Dört milletvekilimiz ve ben gün boyu ziyaretlerde bulunduk. Hem Vahap Başkanın ailesine, hem Büyükşehir Belediyemize, hem Yenişehir Belediyemize hem de ilçe örgütlerimize buradaki dayanışma ilişkilerimizi, dayanışma duygularımızı karşılıklı olarak birbirimize iletme fırsatımız oldu. En son Vahap Başkan'ı ziyarete geldik. Diğer belediye başkanımızla beraber içeri giren avukat arkadaşlarımız oldu. Tabii ben avukat olmadığım için içeri giremedim ama milletvekili avukat arkadaşlarımız, il başkanımızla beraber görüştüler. Çevre illerin il başkanları burada, örgütümüz burada. Hep beraber belediye başkanlarımıza sahip çıkıyoruz.

REKLAM

Bu süreç önemli bir süreç. Yarın da Sayın Genel Başkanımız gelecekler. Sabah 8.30'da Ankara'dan yola çıkıyorlar. Gün boyu burada olacaklar. Birazdan bunun programlamasını da yapacağız. Hem aileyi ziyaret edecekler hem belediyemizi ziyaret edecekler. Dolayısıyla biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak belediye başkanlarımızın masumiyet karinesi çerçevesi içerisinde yanında duruyoruz. Hem hukuki destek hem siyasi desteğimizle bu süreci birlikte yönetmeye çalışıyoruz. Yarın da gün boyu burada Sayın Genel Başkanımızın katılacağı ziyaretler, temaslarımız olacak. Hep beraber pazar gününe kadar bu süreci yönetmeye gayret edeceğiz, yönetmeye çalışacağız."

*Haberin görselleri ANKA tarafından servis edilmiştir.