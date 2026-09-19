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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kırıkkale'de boş arazide şüpheli ölüm: 2 gözaltı

        Kırıkkale'de boş arazide şüpheli ölüm: 2 gözaltı

        Kırıkkale'de 25 yaşındaki bir kişi boş arazide ölü bulundu. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Eylül 2026 - 03:53 Güncelleme:
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        Boş arazide şüpheli ölüm: 2 gözaltı
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        Kırıkkale'de, Bahçelievler Mahallesi 708. Sokak'ta boş arazide bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        AA'nın haberine göre, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin incelemesinde cesedin Erkan Düz'e ait olduğu tespit edildi. Düz'ün cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

        Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

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        #Kırıkkale
        #şüpheli ölüm
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