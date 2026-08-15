Kırıkkale Keskin’de silahla vurulan çoban hastanede hayatını kaybetti

Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde köpek kavgası nedeniyle çıkan tartışmada tabancayla vurulan 20 yaşındaki çoban Emre Sırça, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayın ardından Sırça’yı tabancayla vurduğu iddia edilen H.K. ile babası İ.K., ayrıca olay sırasında bölgede bulunan A.K. ve B.D. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.K. ve babası İ.K. çıkarıldıkları hâkimlikçe tutuklandı. A.K. ve B.D. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.