Kırklareli'ndeki derede inceleme başlatıldı

Tat ve Sanat: Lezzetli Resimler sergisi, Antalya Kültür Sanat'ta ziyarete açıldı

Türkiye İş Bankası Sanat Eserleri Koleksiyonu'ndan özenle derlenen "Tat ve Sanat: Lezzetli Resimler" sergisi, İstanbul ve Ankara'nın ardından Antalya'daki sanatseverler ile buluşuyor