Kırklareli'ndeki derede inceleme başlatıldı

Kırklareli'nde rengi değişen derede inceleme başlatıldı
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinden geçen Şeytanderesi'nin renginin değişmesi ve çevreye kötü koku yayması üzerine inceleme başlatıldı
Giriş: 16 Kasım 2026 - 14:12 Güncelleme:
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde vatandaşlar, Şeytanderesi'nin ilçe merkezinden geçtiği bölümde su yüzeyinde köpüklenme oluşması, suyun renginin değişmesi ve çevreye kötü koku yayılması üzerine durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler, derede incelemede bulunarak analiz için sudan numune aldı.
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