Kocaeli'de şiddetli yağış nedeniyle hafta sonu bazı faaliyetler durduruldu
Kocaeli'de hafta sonu beklenen şiddetli yağış nedeniyle bazı eğitim ve spor faaliyetlerine iki gün ara verildi. Valilik, 17-18 Ekim tarihlerinde özel kurslar, yüz yüze eğitimler, sürücü kursu sınavları ve yerel spor müsabakalarının gerçekleştirilmeyeceğini duyurdu
Kocaeli'de hafta sonu etkili olması beklenen şiddetli yağış nedeniyle bazı eğitim ve spor faaliyetlerinin durdurulmasına karar verildi. Kocaeli Valiliği, olumsuz hava koşullarına karşı alınan tedbirler kapsamında 17-18 Ekim tarihlerinde çeşitli kurs, sınav ve spor organizasyonlarına ara verildiğini açıkladı.
EĞİTİM FAALİYETLERİNE İKİ GÜN ARA VERİLDİ
Valilikten yapılan açıklamaya göre 17-18 Ekim tarihlerinde Bilim ve Sanat Merkezlerinde (BİLSEM) yüz yüze eğitimler gerçekleştirilmeyecek. E-sınav merkezlerinde yapılması planlanan sınavlar da düzenlenmeyecek.
Tüm özel kurslar ile Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının (DYK) faaliyetlerine iki gün süreyle ara verilecek.
Halk Eğitim Merkezleri ve belediyeler bünyesinde faaliyet gösteren Akademi ve KO-MEK gibi yüz yüze eğitim verilen kurslarda da eğitimler durdurulacak.
SÜRÜCÜ KURSU SINAVLARI DA YAPILMAYACAK
Şiddetli yağış nedeniyle Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu sınavları ile iş makineleri kurs ve sınavları da 17-18 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilmeyecek.
Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinde verilen eğitimlere de aynı tarihlerde ara verilecek.
SPOR MÜSABAKALARI VE EĞİTİMLER ERTELENDİ
Kocaeli genelinde eğitim faaliyetlerinin yanı sıra bazı spor organizasyonları da yağış tedbirleri kapsamına alındı.
Valiliğin açıklamasına göre il şampiyonaları ve yerel lig müsabakaları 17-18 Ekim tarihlerinde yapılmayacak.
Gençlik ve Spor Bakanlığı projeleri kapsamında düzenlenen GSB Spor Okulları eğitimlerine de hafta