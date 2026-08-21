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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kontrolü kaybetti, araçların üzerine uçtu! Sarıyer'de feci kaza!

        Kontrolü kaybetti, araçların üzerine uçtu! Sarıyer'de feci kaza!

        İstanbul Sarıyer'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil karşı şeride uçtu. Otomobilin 3 araca çarptığı feci kazada sürücü yaralanırken, olay anına ait araç kamerası görüntüleri ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21 Ağustos 2026 - 10:10 Güncelleme:
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        Kontrolü kaybetti, araçların üzerine uçtu!

        Sarıyer’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil karşı şeride geçti. Otomobilin 3 araca çarptığı kazada sürücü İslam A. (31) yaralandı. Kaza anına ait araç kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

        DHA'nın haberine göre kaza, 19 Ağustos Çarşamba günü saat 19.00 sıralarında Darüşşafaka Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş yönünde ilerleyen İslam A. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak karşı şeride geçti.

        Otomobil, Sarıyer yönünde ilerleyen Cem O. (57), Nizam Arda G. (29) ve Ali A.’nın (43) kullandığı otomobillere çarptı.

        YARALANDI

        Kazada kolunda çizikler oluşan ve bileği kırılan İslam A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan İslam A.’nın bilincinin açık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Sürücülerden İslam A. ile Ali A.’nın birer suç kaydının bulunduğu belirtildi. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

        KAZA ANI ARAÇ KAMERASINDA

        Kaza anına ilişkin araç kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde İslam A.’nın kullandığı otomobil karşı şeride geçtiği ve gelen otomobillere çarptığı anlar yer aldı.

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