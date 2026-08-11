Köpek dövüştüren 3 kişiye ceza

Aksaray'da köpek dövüştüren 3 kişiye 39 bin lira ceza
Aksaray'da köpek dövüştürerek sanal medyadan canlı yayın yapan 3 kişiye toplam 39 bir 096 lira ceza uygulandı
Giriş: 11 Ağustos 2026 - 18:27 Güncelleme:
Aksaray'da jandarma ekipleri, merkeze bağlı Taşpınar beldesinde köpek dövüştürerek sanal medyadan canlı yayın yapan 3 kişi hakkında çalışma başlattı.
Şüphelilerin adresini belirleyip, operasyon düzenleyen jandarma, Y.T. (25), M.D. (26), ve U.T.'yi (23) gözaltına aldı.
Şüphelilere "Hayvana eziyet ve dövüştürmekten" toplam 39 bin 096 bin lira para cezası uygulanırken, köpekler de koruma altına alındı.
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