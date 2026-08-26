Köprüden düştü! Facia kıl payı!
Adana'da meydana gelen bir kazada faciadan dönüldü. Olayda bir otomobil, bariyere çarptıktan sonra köprüden düştü. Kazada araç sürücüsü yaralandı
Giriş: 26 Ağustos 2026 - 09:26 Güncelleme:
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde köprüden düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.
AA'da yer alan habere göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, Şehit Hava Pilot Üsteğmen Fatih Ongun Köprülü Kavşağı'nda bariyere çarptıktan sonra Girne Bulvarı'na düştü.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
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