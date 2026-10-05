Kozinoğlu soruşturmasında yeni gelişme
Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun mezarından alınan örnekler yeniden kabrine konuluyor
Giriş: 05 Ekim 2026 - 16:35 Güncelleme:
Silivri Cezaevi’nde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 12 Eylül’de mezarından alınan örneklerin Adli Tıp Kurumu’ndaki incelemesi tamamlandı.
DHA'nın haberine göre örnekler, incelemenin ardından yeniden kabrine konuluyor.
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