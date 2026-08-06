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        Haberler Gündem 3. Sayfa Küçük çocuğa çarptı! Dehşet kaza!

        Küçük çocuğa çarptı! Dehşet kaza!

        İstanbul Küçükçekmece'de, sokakta oynayan ve yolun karşısına geçmek isteyen 5 yaşındaki çocuğa motosiklet çarptı. Metrelerce sürüklenerek ağır yaralanan çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kaza anı kameraya yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06 Ağustos 2026 - 09:19 Güncelleme:
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        Küçük çocuğa çarptı! Dehşet kaza!

        Küçükçekmece'de sokakta oynayan ve yolun karşısına geçmek isteyen 5 yaşındaki çocuğa motosiklet çarptı. Metrelerce sürüklenerek ağır yaralan çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

        İHA'nın haberine göre olay, 4 Ağustos Salı günü saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta oyun oynayan ve yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki Furkan T.'ye sokak üzerinden hızla gelen motosiklet çarptı.

        Motosikletin çarpmasıyla metrelerce sürüklenen 5 yaşındaki çocuk, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı. Kafatasında kırıklar oluşarak beyin kanaması geçiren çocuğun hayati tehlikesi devam ettiği öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekiplerinin incelemesi sürüyor.

        OLAY ANI KAMERADA

        Olay anı ve sonrasında yaşananlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde sokak üzerinden karşıya geçmeye çalışan 5 yaşındaki Furkan T.'nin karşıdan gelen motosikleti gördüğünde koşmaya başladığı motosikletin ise 5 yaşındaki Furkan T.'ye hızla çarptığı anlar yer alıyor.

        "4-5 METRE İLERİ FIRLATIYOR"

        Kaza hakkında konuşan mahalle sakinlerinden Salih Şahin, "Sokakta ikamet ediyoruz. Burası çok işlek bir sokak aslında, sokak demeye şahit ister burası cadde üzeri bir konumda. Olay dün akşam saatlerinde oldu. Aşağı sokaktan motor dönüyordu. Furkan kardeşimiz araç arasında karşıya geçmek isterken kaza oldu. Motor yavaş geçseydi bu kaza meydana gelmeyecekti. Yazık yani 4-5 yaşlarında komşumuzun çocuğu yani. Buradan geliyor motosiklet çok ciddi şekilde vuruyor ve çocuğu 4-5 metre ileri fırlatıyor. Çocuğumuz şu an çok sıkıntılı bir durumda. İyi haberlerini bekliyoruz. Bu sokakta birkaç defa daha kaza oldu. Bunları da biz ilettik ama buraya da bir kasis yapılmasını istedik. Belediye ve muhtarımıza başvurduk. Şuraya bir kasis yapılarak bu kazaların önüne geçmek istiyoruz. Canımız çok yandı. Artık kimsenin de canının yanmasını istemiyoruz. Bizim de çocuğumuz var ama sokağa çıkaramıyoruz. Böyle bir sıkıntımız var" dedi.

        Çocuğun son durumu hakkında bilgi veren Salih Şahin, "Çocuk şu anda yoğun bakımda. Beyin kanaması tespit edilmiş. Bunun ilerlememesi için dua ediyoruz. İnşallah iyileşecek. Dualarımız onunla bir an önce doktorumuzdan iyi haberi bekliyoruz. Bizim istediğimiz tek şeyimiz bu sokağın kasislendirilmesi ve yavaş geçilmesi. İnsanlar dahi burada sıkıntı yaşıyor araçlar çok kaza yapıyor. Her kazada canımız yanıyor. Burası bir sokak ama caddeden çok işlek" diye konuştu.

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        GÜLER'DEN AÇIKLAMALAR

        AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, teklifin içeriğine ilişkin düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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