Kürşad Zorlu, Sivas’ta Türkiye Yüzyılı vizyonunu anlattı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Türkiye Cumhuriyeti devletinin terörle mücadelede önemli kazanımlar elde ettiğini belirterek, "Terörün kökünü kazıdık. Bunu da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yaptık" dedi.

AK Parti tarafından Sivas’ta düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" programında konuşan Zorlu, Türkiye’nin farklı bölgelerinde vatandaşlarla bir araya geldiklerini ve ülke genelinde kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini ifade etti.

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"Türkiye Yüzyılı" vizyonunun siyaset üstü bir inşa projesi olduğunu söyleyen Zorlu, bu hedefin güçlü devlet anlayışı, ekonomik kalkınma ve dış politikadaki etkinlik üzerine kurulduğunu belirtti.

Türkiye’nin savunma sanayisindeki gelişimine dikkat çeken Zorlu, "Savunma sanayisindeki millilik ve yerlilik oranımızı yüzde 20’li seviyelerden yüzde 80’in üzerine çıkartan ciddi bir gelişme yaşandı" ifadelerini kullandı.

Dünyada savaşların ve jeopolitik kırılmaların yaşandığı bir dönemde Türkiye’nin güvenilir bir ülke konumunu koruduğunu belirten Zorlu, bu durumun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliği ve milli savunma sanayisi hamleleriyle güçlendiğini söyledi.

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TÜRK DÜNYASI İÇİN YENİ PROJELER

Zorlu, Türk Devletleri Teşkilatı kapsamında yürütülen çalışmalara değinerek, 8 Türk devletinin iş birliğini artırmaya yönelik adımlar attığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ev sahipliğinde 29-30 Ekim tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek zirvede önemli projelerin açıklanacağını belirten Zorlu, TÜRKPOL adı verilen güvenlik iş birliği modeli üzerinde çalışıldığını ifade etti.

Zorlu, ortak müze kart uygulaması, havalimanlarında ortak geçiş noktaları ve ortak banka kurulması gibi projelerin de gündemde olduğunu söyledi.

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Türk Devletleri Teşkilatı Aile ve Kadın İşbirliği Konseyinin kurulması için çalışmalar yürütüldüğünü belirten Zorlu, Türkiye’nin Avrupa’dan Afrika’ya kadar birçok bölgede etkin bir aktör haline geldiğini savundu.

"PROVOKASYON VE DEZENFORMASYONA DİKKAT"

Muhalefete yönelik eleştirilerde bulunan Zorlu, Türkiye’nin geleceğine ilişkin çalışmaların sahada sürdürüldüğünü söyledi.

Zorlu, "Onlar klavye üzerinde bunları yapıyor, biz ise sahadayız. AK Parti’nin temsilcileri ülke sathında vatandaşlarımızla bir araya geliyor" ifadelerini kullandı.

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Türkiye’nin dış politikada güçlü bir devlet anlayışıyla hareket ettiğini belirten Zorlu, dezenformasyon ve yanlış bilgilendirmelere karşı dikkatli olunması gerektiğini dile getirdi.

"EMEKLİLERLE İLGİLİ GÜZEL HABERLER GELECEK"

Ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zorlu, enflasyonla mücadelenin sürdüğünü ve güçlü ekonomi hedefi doğrultusunda çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Emeklilerle ilgili vatandaşlardan çok sayıda soru aldıklarını belirten Zorlu, "Bu konunun her yönüne vakıfız. Çok az kaldığını söyleyebilirim. Az daha sabır, inşallah Cumhurbaşkanımız bu yöndeki güzel haberleri uzak olmayan bir gelecekte vatandaşlarımızla paylaşacaktır" dedi.

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"TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ BU TEMEL ÜZERİNE İNŞA EDİLDİ"

Türkiye’nin yıllarca terörle mücadele nedeniyle önemli kaynaklar harcadığını ifade eden Zorlu, Terörsüz Türkiye sürecinin devletin elde ettiği başarılar üzerine kurulduğunu söyledi.

Zorlu, "Türkiye Cumhuriyeti devleti terörün kökünü kazıdı. Terörsüz Türkiye süreci de böyle bir temel üzerine inşa edildi. Terörü bitirdik, şimdi tüm unsurlarıyla sadece Türkiye Cumhuriyeti içerisinde değil, çevremizdeki tüm kolları ve unsurlarıyla tasfiyesini sağlayacak adımları hayata geçireceğiz" diye konuştu.

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Devletin ne yaptığını bildiğini belirten Zorlu, provokasyonlara ve yanıltıcı girişimlere karşı birlik içinde hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

Programa, AK Parti Sivas Milletvekilleri Hakan Aksu ve Rukiye Toy, İstanbul milletvekilleri Cüneyt Yüksel, Derya Ayaydın ve Yücel Arzen Hacıoğulları, Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, AK Parti Sivas İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi ve partililer katıldı.