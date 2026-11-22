COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, COP31 Alanı'ndaki Anadolu Salonu'nda COP31 Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, bütün bu çabaların dünyanın içinde bulunduğu bu kritik dönemde çok taraflılığı ve konsensüsü sağlamak, güveni yeniden tesis etmek ve Paris Anlaşması'nın ikinci 10 yılında uygulamanın sahaya inmesini sağlamak için olduğunu belirtti.

Yol haritasının belli olduğunu, Örtü Kararın üçüncü ve son versiyonunun kısa zaman içerisinde yayımlanacağını aktaran Kurum, "Sekretaryaya bu kararı gönderdik. Onlar da gerekli hukuki incelemeleri yapıyorlar ve sizlerle paylaşacaklar. Bu gece sizlerden bu karara dikkatle bakmanızı bekliyoruz. Gece boyunca sürecek gayretli çalışmalarınız kapsamında tarafların metin üzerinde anlaşma sağlayarak bize gelmeleri için sabah saat 06.00'ya kadar süreleri bulunmaktadır. Yarın sabah saat 09.00'da yeniden toplanacağız. Kalan konularda uzlaşmaya her zamankinden daha yakın olduğumuzu sizlerle paylaşmak istiyoruz." diye konuştu.

REKLAM

Halen umudunun olduğunu, bu salondan, Antalya'dan çok güzel kararlar alınabileceğine inancının bulunduğunu dile getiren Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aramızdaki mesafe kapanmaktadır. Bunu net bir şekilde ifade etmek istiyorum ve köprüyü tamamlamak için gereken siyasi irade bu salonda mevcuttur. Başkanlık olarak Avustralyalı dostlarımızla birlikte Antalya'dan başarılı ve somut sonuçlar üreten bir COP ile ayrılmamız için bütün taraflarla birlikte aynı kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. Emekleriniz ve işbirliğiniz için her bir delegeye, her bir ülke temsilcisine teşekkür ediyorum. İstiyorum ki müzakere yollarımız, örtü karara ilişkin adımlarımız artık bütün ülkeleri bir mutabakata getirdik diye değerlendiriyorum. Muhakkak eksikler, muhakkak çözülmesi gereken konular vardır ama bu kararları hayata geçirirsek hep birlikte burada çalışmalarımızın, alın terimizin karşılığını alacağız diye değerlendiriyorum. Ben tekrar gayretleriniz için, üstün çalışmalarınız için her birinize, her bir arkadaşıma, dostuma teşekkür ediyorum ve COP'un bu toplantısına ara veriyorum."

REKLAM

"Ülkelerin öncelikli beklentilerini yansıttığımızı değerlendiriyorum"

Kurum, Örtü Kararda bütün tarafları dinlediklerini, bütün tarafların görüşlerini aldıklarını ve herkesin anlaşabileceği bir metni ortaya koyduklarını söyledi.

Çok yoğun bir süreç yürüttüklerini anlatan Kurum, şunları kaydetti:

"Bu kararda Eylem Gündemindeki hedeflerimizi, yapmak istediklerimizi, ülkelerin öncelikli beklentilerini yansıttığımızı değerlendiriyoruz. Hem bu Örtü Kararı hem de müzakere konularını artık neticelendirmemiz gerekiyor. Taraflara kaldı, artık söz tarafların, karar sizlerin ama ben inanıyorum ki buradan çok güzel sonuçlarla ayrılabiliriz. Dünya bizden bunu bekliyor. Salonun dışında gerçekten iklim değişikliğinin etkileriyle yaşayan insanlar, çocuklar, anneler, babalar bizden bunu bekliyor. Hepimizin çok önemli sorumlulukları var ve bu sorumluluklar dahilinde sonuca ulaşabilmek, uygulamayı hızlandırabilmek adına sizlerin bugüne kadar göstermiş olduğunuz o özverili çalışmaya, gayrete davet ediyorum. Sabah 06.00'ya kadar bu konuların hepsinin çözülebileceğini, istenirse burada kararların alınabileceğini değerlendiriyorum. Hem müzakere konularının neticelenmesi hem de örtü karara ilişkin artık sonuca varmamıza çok az kaldı. Bütün diğer taslak metinler erişilebilir olacaktır. Bu manada COP31 Başkanlığı, Sekretarya sizlerin hizmetindedir ve inşallah bu sonuçları hep birlikte alacağız."

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.