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        Kütahya Valisi Işın çocuklara dondurma ikram etti

        Kütahya Valisi Musa Işın, yaz Kur'an kursuna katılan çocukların sosyal medyadan paylaştıkları mesaja kayıtsız kalmadı. Okulu ziyaret eden Vali Işın, çocuklara dondurma ikram etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Temmuz 2026 - 18:59 Güncelleme:
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        Kütahya Valisi Işın'dan dondurma ikramı
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        Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya Aile Derneğince, Şehit Selman Çelik İlkokulu'nda düzenlenen yaz Kur'an kursuna katılan öğrencilerin sosyal medyada "Sayın Valimiz bu videoya yorum yaparsa Kur'an kursu hocamız bize dondurma ısmarlayacak" notuyla paylaştığı mesajı fark etti.

        Bunun üzerine Vali Işın, okulu ziyaret ederek 80 çocuğa dondurma ikramında bulunup onlarla sohbet etti.

        Öğrencilere tavsiyelerde de bulunan Işın, kursunun sonunda okulu yeniden ziyaret edebileceğini belirterek, Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenen öğrencileri ödüllendireceğini ifade etti.

        Vali Işın'ın ziyaretinde İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz da hazır bulundu.

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