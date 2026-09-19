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        Haberler Gündem Güncel Manavgat'ta kaçak kum operasyonu: 3 gözaltı

        Manavgat'ta kaçak kum operasyonu: 3 gözaltı

        Antalya Manavgat'taki Milli Emlak arazisinden izinsiz kum aldığı tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19 Eylül 2026 - 06:54 Güncelleme:
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        Manavgat'ta kaçak kum operasyonu: 3 gözaltı
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        Manavgat ilçesine bağlı Aşağıışıklar Mahallesi Ulualan mevkisinde devriye görevi yapan merkez jandarma karakolu ekipleri, bir iş makinesi ile iki kamyonun Milli Emlak arazisinden kum aldığını tespit etti.

        Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda kum yüklü kamyonlar ile olayda kullanılan iş makinesine el konuldu. AA'nın haberine göre, olayla ilgili H.S, A.S. ve M.A.K. gözaltına alındı.

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        #haberler
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