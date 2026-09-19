Manavgat'ta kaçak kum operasyonu: 3 gözaltı

Manavgat ilçesine bağlı Aşağıışıklar Mahallesi Ulualan mevkisinde devriye görevi yapan merkez jandarma karakolu ekipleri, bir iş makinesi ile iki kamyonun Milli Emlak arazisinden kum aldığını tespit etti.

Cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda kum yüklü kamyonlar ile olayda kullanılan iş makinesine el konuldu. AA'nın haberine göre, olayla ilgili H.S, A.S. ve M.A.K. gözaltına alındı.