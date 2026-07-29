Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Dutlulu, Yeni Parti'ye katıldı

Yunusemre Belediyesi Ferdi Zeyrek Millet Çarşısı'nda düzenlenen rozet takma törenine; Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in eşi Didem Özel'in yanı sıra Yeni Parti Manisa Kurucu İl Başkanı İlksen Özalper, Manisa milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ile Bekir Başevirgen, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları ve partililer katıldı.

BAŞKANLARA ROZET TAKDİMİ

Törende Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun yanı sıra Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, Ahmetli Belediye Başkanı Fuat Mintaş, Akhisar Belediye Başkanı Ekrem Kayserili, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Gölmarmara Belediye Başkanı Cem Aykan, Gördes Belediye Başkanı İbrahim Büke, Kırkağaç Belediye Başkanı Üstün Dönmez, Köprübaşı Belediye Başkanı Fatih Taşlı, Kula Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, Soma Belediye Başkanı Sercan Okur ve Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'a, Yeni Parti rozeti takıldı.

"YENİ PARTİ'YE GEÇİYORUZ"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Manisa'da 14 ilçe belediye başkanı ve büyükşehir belediye başkanı olmak üzere toplam 15 CHP'li belediye başkanı vardı. Bugün itibarıyla 15 belediye başkanı olarak yol arkadaşımız Özgür Özel'in yanında, Yeni Parti'ye geçiyoruz. Bu yolun Türkiye'nin, kurtuluş yolu olduğuna inanıyoruz. Belediyelerimizde herkese eşit ve adaletli hizmet vermeye devam edeceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi her zaman yüreğimizde olacak. Yeni partimizin hepimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.