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        Haberler Gündem 3. Sayfa Manisa'da yanan TIR'da mahsur kalan sürücü öldü

        Manisa'da yanan TIR'da mahsur kalan sürücü öldü

        Manisa Salihli'de bariyerlere çarptıktan sonra alev alan TIR'ın içerisinde mahsur kalan sürücü hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09 Kasım 2026 - 02:19 Güncelleme:
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        Yanan TIR'da mahsur kalan sürücü öldü

        Kaza, 7 Ekim'de saat 03.00 sıralarında Tekelioğlu Mahallesi Salihli çevre yolunda meydana geldi. Kemal Karapınar (37) idaresindeki zeytin posası yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak karşı şeride geçti.

        YANAN TIR'DA MAHSUR KALAN SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

        Kaza sonrası TIR alev alırken, çevredeki sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. DHA'nın haberine göre, sağlık ekiplerince TIR'ın içerisinde yapılan kontrollerde, sürücü Karapınar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Evli ve 3 çocuk babası Karapınar'ın cenazesi, savcının ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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        Öte yandan, sabah saatlerinde TIR'ın bulunduğu yerden kaldırılmasıyla trafik akışı normale dönerken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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