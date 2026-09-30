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        Haberler Gündem 3. Sayfa Mardin'de 13 yaşındaki Hasan, 5 gündür haber alınamıyor

        Mardin'de 13 yaşındaki Hasan, 5 gündür haber alınamıyor

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, 26 Eylül'de evinden çıkan Hasan Çapat'tan (13) haber alınamıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30 Eylül 2026 - 14:28 Güncelleme:
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        Mardin'de 13 yaşındaki Hasan aranıyor

        Mardin'in Kızıltepe ilçesi merkez Şahkulubey Mahallesi'nde yaşayan Hasan Çapat (13), 26 Eylül akşamı ailesiyle yemek yedikten sonra dışarı çıktı.

        Çocuklarının gece eve dönmemesi üzerine ailesi, emniyete giderek kayıp ihbarında bulundu. İhbarın ardından Hasan Çapat'ın bulunması için çalışma başlatıldı.

        Hasan'ın amcası Aydın Çapat, yeğenini bulabilmek için Kızıltepe ve çevresinde arama yaptıklarını ancak şu ana kadar herhangi bir ize rastlamadıklarını söyledi. Hasan Çapat'ı arama çalışmaları sürüyor.

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