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        Mardin'de 2 çocuktan haber alınamıyor

        Mardin'in Dargeçit ilçesinden Şırnak'ta Kur'an-ı Kerim eğitimi almak üzere yola çıkan 13 yaşındaki iki çocuktan haber alınamaması üzerine polis çalışma başlattı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 02 Ağustos 2026 - 21:48 Güncelleme:
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        Mardin'de 2 çocuktan haber alınamıyor

        İHA'da yer alan bilgilere göre, Dargeçit ilçesinde yaşayan B.E. (13) ile M.D.'yi (13) yakınları, Şırnak merkezde bulunan Kur'an kursunda eğitim görmeleri için dün sabah saat 07.00 sıralarında Cizre'ye giden servise bindirdi. İki çocuğun sabah saatlerinde Cizre'ye ulaştığı öğrenilirken, daha sonra kendileriyle irtibat kurulamadı.

        Çocuklardan 2 gündür haber alamayan aileleri, Şırnak'ta Polis Merkezi Amirliğine başvurdu. Çocukların kursa ulaşmadığının anlaşılması üzerine endişe duyduklarını belirten aileleri, bulunmaları için yetkililerden yardım istedi.

        Polis ekipleri, kayıp çocukların bulunması için çalışma başlattı. Çocukları gören veya yerleri hakkında bilgi sahibi olan vatandaşların en yakın emniyet birimine bilgi vermeleri istendi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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