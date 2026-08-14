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        Haberler Gündem Çevre Marmara'da atık su deşarjlarının tamamı ileri biyolojik arıtma tesisinden geçecek

        Marmara'da atık su deşarjlarının tamamı ileri biyolojik arıtma tesisinden geçecek

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdür Yardımcısı Bülent Solmaz, Küçükçekmece Ön Arıtma Tesisi'nde yaptığı açıklamada, Marmara Denizi'ne yapılan deşarjların tamamını ileri biyolojik atık su arıtmaya tabi tutmak amacıyla tesisin kademeli olarak devre dışı bırakılacağını bildirdi. Altyapı güvenliğini tehdit eden katı atıklara da dikkat çeken Solmaz, sanayide kullanılan üstüpü, tekstil malzemesi ve evsel ıslak mendillerin 2,5 metrelik dev kolektör hatlarını dahi tıkadığını söyledi. Solmaz, "Bu sadece İSKİ'nin çözebileceği bir konu değil; ilçe belediyeleri, Büyükşehir ve Çevre İl Müdürlüğü gibi ilgili kurumların merdiven altı sanayi tesislerini denetime alması, basın ve vatandaşlarımızın bu konuda hassasiyet göstermesi gerekiyor" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Ağustos 2026 - 16:40 Güncelleme:
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        Marmara'da atık su deşarjı kalmayacak

        İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdür Yardımcısı Bülent Solmaz, Küçükçekmece Ön Arıtma Tesisi'nde gerçekleşen saha incelemesinde İstanbul'un atık su yönetimi, aşırı yağışlardaki taşkın riskleri ve altyapıyı zorlayan çevresel etkenlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        2003 yılında devreye alınan Küçükçekmece Atık Su Ön Arıtma Tesisi'nin 2010'lu yıllarda ileri biyolojik dönüşümünün planlandığını ancak süreç içerisinde bu yatırımdan vazgeçilerek yeni bir stratejiye geçildiğini belirten Solmaz, İSKİ hedeflerini şu sözlerle aktardı:

        "Birinci hedefimiz; Marmara'ya yapılan bütün deşarjların ileri biyolojik arıtmadan geçirilerek verilmesidir. Buradaki debi Ambarlı ve Ataköy İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesislerimize aktarıldığında Marmara'da ileri biyolojik atık su arıtma tesisinden geçmeyen herhangi bir deşarjımız kalmayacak. Ataköy'de ikinci kademeyi bitirdik, üçüncü kademe çalışmaları başladı. Ambarlı'da ise yeni ihaleyi 600 bin metreküp olarak yapıyoruz. Böylece Ambarlı'yı toplamda 1 milyon metreküp kapasiteye ulaştırarak Türkiye'nin hatta belki de Avrupa'nın alanındaki en büyük arıtma tesisini devreye sokacağız."

        Küçükçekmece Atık Su Ön Arıtma Tesisi’nin günlük 350 bin metreküp kapasiteye sahip olduğunu yağışlı havalarda ise debinin 600-700 bin metreküplere çıkarak kapasiteyi aştığını belirten Solmaz, yağış anında birincil hedefin can ve mal kaybını önlemek olduğunu ifade etti. Geri tepme durumunda bodrum katları su basmaması için pompaların devreye sokulduğunu ve bu gibi acil durumlarda taşkın tahliyesinin zorunlu hale geldiğini aktardı.

        Altyapı güvenliğini tehdit eden katı atıklara da dikkat çeken Solmaz, sanayide kullanılan üstüpü, tekstil malzemesi ve evsel ıslak mendillerin 2,5 metrelik dev kolektör hatlarını dahi tıkadığını söyledi. Solmaz, sözlerini şöyle tamamladı:

        "İSKİ herhangi bir atık suyu veya sanayi suyunu üretmez. Görevimiz; üretilen içme suyu ile oluşan atık suyu toplayıp zararsız hâle getirerek alıcı ortama deşarj etmektir. Tesisimizdeki ızgaralarda günde 20 tonun üzerinde hatta bazen 30-40 tonlara varan miktarda katı madde ayıklıyoruz. Bu atıklar ızgaraları tıkadığında hidrolik olarak su kısıtlanıyor ve en düşük noktadan taşma yapıyor. Bu sadece İSKİ'nin çözebileceği bir konu değil; ilçe belediyeleri, Büyükşehir ve Çevre İl Müdürlüğü gibi ilgili kurumların merdiven altı sanayi tesislerini denetime alması, basın ve vatandaşlarımızın bu konuda hassasiyet göstermesi gerekiyor."

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        #istanbul haberleri
        #Marmara Denizi
        #atık su deşarjı
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