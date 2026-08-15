MEB'den 'bağış' uyarısı

Milli Eğitim Bakanlığı, son günlerde bakanlık birimleri ve birim amirlerinin adları kullanılarak, bakanlığa iş yapan veya iş başvurusunda bulunan firmalara ait bilgilerin EKAP üzerinden elde edildiği ve firmaların telefonla arandığı veya farklı yollarla irtibata geçildiğinin saptandığını bildirildi. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, firmalardan çeşitli gerekçelerle para talep edildiği yönünde şikayetler alındığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bilinmelidir ki Bakanlığımızın bu tür gayrimeşru yol ve yöntemlerle sosyal yardım, bağış, sponsorluk veya benzeri herhangi bir ad altında firmalardan para talep etmesi kesinlikle söz konusu değildir. Vatandaşlarımızın ve firmalarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması adına Bakanlığımızın veya yöneticilerimizin adı kullanılarak yapılan bu tür asılsız, kanun dışı taleplere kesinlikle itibar edilmemesi, herhangi bir ödeme yapılmaması, kişisel veya kurumsal bilgilerin paylaşılmaması önemle rica olunur. Söz konusu dolandırıcılık girişimleriyle ilgili hukuki süreçler başlatılmış olup, sorumlular hakkında ilgili mercilere suç duyurusunda bulunulmuştur."

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