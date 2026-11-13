Meclis Başkanı Kurtulmuş, Dervişoğlu ve Özel ile görüşecek

Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair İzleme Komisyonunun kurulması için çalışmalar sürüyor. Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberine göre, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bir hafta içinde CHP, Yeni Yol, DEM Parti, AK Parti ve MHP gruplarıyla görüştü. Görüşmelerde Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son durum ve kurulması planlanan komisyonun yapısına ilişkin öneriler ele alındı.

KURTULMUŞ'UN ÖZGÜR ÖZEL İLE GÖRÜŞMESİ BEKLENİYOR

Meclis Başkanı Kurtulmuş, 17 Kasım Salı günü saat 14.00'te İYİ Parti grubunu ziyaret ederek Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu ile görüşecek. Kurtulmuş'un gelecek hafta CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

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KOMİSYONUN BU AY İÇİNDE KURULMASI BEKLENİYOR

17 üyeden oluşması öngörülen komisyon için temasların tamamlanmasının ardından Meclis'te grubu bulunan partilerden sandalye oranlarına göre üye istenecek. İzleme Komisyonu, Meclis'teki ihtisas komisyonlarından farklı bir yapıda olacak ve kendi çalışma ilkelerini belirleyecek. Silahların bırakılmasına ilişkin gözlem ve denetime odaklanacak komisyonun bu ay içinde kurulması bekleniyor.