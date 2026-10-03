Meriç Nehri'nde cansız beden bulundu

Meriç Nehri’nde erkeğe ait cansız beden bulundu
Edirne'de Meriç Nehri'nde erkeğe ait cansız beden bulundu. Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan cansız beden, otopsi için hastane morguna kaldırıldı
Giriş: 03 Ekim 2026 - 18:00 Güncelleme:
Edirne'de Karaağaç Fen Lisesi mevkisinde Meriç Nehri'nde bir kişinin hareketsiz olduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde sudaki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Erkeğe ait cansız beden, ekiplerin çalışmasının ardından nehirden çıkarılarak otopsi yapılmak üzere Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Hayatını kaybeden kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatılırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.
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