Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Trafik Mersin'de drift atan sürücüye 140 bin lira ceza kesildi

        Mersin'de drift atan sürücüye 140 bin lira ceza kesildi

        Mersin'in Mezitli ilçesinde otomobiliyle drift atan sürücüye 140 bin lira ceza uygulandı. Sürücünün ehliyetine 60 gün el konuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13 Temmuz 2026 - 13:07 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Mersin'de drift atan sürücüye 140 bin lira ceza
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mezitli ilçesi Kuyuluk Mahallesi eski Mezitli mevkisinde drift atarak çevreyi rahatsız eden ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren otomobilin tespit edilmesi için çalışma başlattı.

        Ekipler, plakasını belirledikleri araç sürücüsü M.Ş.'ye 140 bin lira ceza uyguladı. Sürücünün ehliyetine 60 gün el konuldu.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ahmet Mumcu, Fransa polisiyle bir kez daha sorun yaşadı

        Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından Fransa Bisiklet Turu'nda her etabın finiş çizgisinde Türk bayrağı dalgalanıyor. Ekran başındaki milyonları merak içinde bırakan o gizemli Türk, Ahmet Mumcu, Fransa polisiyle bir kez daha sorun yaşadı

        #mersin haberleri
        #drift
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MASAK raporunda Haluk Levent detayı
        MASAK raporunda Haluk Levent detayı
        Bakan Gürlek: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 25 şüpheli yakalandı
        Bakan Gürlek: Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 25 şüpheli yakalandı
        Daha az konut, daha çok gelir!
        Daha az konut, daha çok gelir!
        ABD'de 58 milyon kişi için uyarı!
        ABD'de 58 milyon kişi için uyarı!
        ABD'li Senatör Graham'ın ölüm nedeni belli oldu
        ABD'li Senatör Graham'ın ölüm nedeni belli oldu
        Haluk Levent gözaltına alındı
        Haluk Levent gözaltına alındı
        FETÖ'ye 81 ilde dev operasyon: 968 gözaltı
        FETÖ'ye 81 ilde dev operasyon: 968 gözaltı
        İran: Hamaney suikastının failleri cezalandırılmalı
        İran: Hamaney suikastının failleri cezalandırılmalı
        Galatasaray'da gündem Julio Enciso!
        Galatasaray'da gündem Julio Enciso!
        Bayılmalarını yorgunluğa bağladı! Gerçek şoke etti
        Bayılmalarını yorgunluğa bağladı! Gerçek şoke etti
        BYD 1.265 kişiye yanlış model sattı
        BYD 1.265 kişiye yanlış model sattı
        Otomotiv sanayisinden Avrupa uyarısı
        Otomotiv sanayisinden Avrupa uyarısı
        Yüksek faiz ihtimali altından kaçışa yol açtı
        Yüksek faiz ihtimali altından kaçışa yol açtı
        Kabine NATO Zirvesi sonrası toplanıyor... İşte masadaki başlıklar
        Kabine NATO Zirvesi sonrası toplanıyor... İşte masadaki başlıklar
        Instagram'daki tartışma yaratan özellikte geri adım
        Instagram'daki tartışma yaratan özellikte geri adım
        Brezilya efsanesinden Dünya Kupası ziyaretinde emlak yatırımı
        Brezilya efsanesinden Dünya Kupası ziyaretinde emlak yatırımı
        Finalde ünlüler geçidi
        Finalde ünlüler geçidi
        Bodrum'dan Çeşme'ye geçtiler
        Bodrum'dan Çeşme'ye geçtiler
        Ünlü oyuncu evlendi
        Ünlü oyuncu evlendi
        Dört mevsim sabit sıcaklıkta
        Dört mevsim sabit sıcaklıkta