Mersin'de drift atan sürücüye 140 bin lira ceza kesildi
Mersin'in Mezitli ilçesinde otomobiliyle drift atan sürücüye 140 bin lira ceza uygulandı. Sürücünün ehliyetine 60 gün el konuldu
Giriş: 13 Temmuz 2026 - 13:07 Güncelleme:
Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mezitli ilçesi Kuyuluk Mahallesi eski Mezitli mevkisinde drift atarak çevreyi rahatsız eden ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren otomobilin tespit edilmesi için çalışma başlattı.
Ekipler, plakasını belirledikleri araç sürücüsü M.Ş.'ye 140 bin lira ceza uyguladı. Sürücünün ehliyetine 60 gün el konuldu.
*Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ