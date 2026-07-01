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        Haberler Gündem Güncel Mersin'in Zafer Çarşısı'nda ruhsatsız yapılar yıkılıyor

        Mersin'in Zafer Çarşısı'nda ruhsatsız yapılar yıkılıyor

        Mersin Büyükşehir Belediyesi, Zafer Çarşısı olarak bilinen bölgede hem tarihi mirasın korunmasını, hem de kamusal alanların yeniden düzenlenmesini hedefleyen çalışmalar kapsamında, ruhsatsız olduğu tespit edilen yapıları yıkıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Temmuz 2026 - 11:53 Güncelleme:
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        Mersin'in Zafer Çarşısı'nda yıkım

        Mersin Büyükşehir Belediyesi, Zafer Çarşısı olarak bilinen bölgede hem tarihi mirasın korunmasını, hem de kamusal alanların yeniden düzenlenmesini hedefleyen çalışmalarını sürdürüyor.

        Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmada, ilgili kurum kararları doğrultusunda ruhsatsız olduğu tespit edilen yapıların yıkım işlemlerine başlandı. Çalışmalar sırasında bölgede bulunan 2 tarihi kilise kapısı da özel koruma önlemleri ile muhafaza altına alındı. Böylece, alanın sahip olduğu kültürel ve tarihi değerlerin gelecek kuşaklara aktarılması amaçlanıyor.

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        Açıklamada, yıkım çalışmalarının tamamlanmasının ardından, bölgede yeni bir aşamaya geçileceği belirtildi. Yenileme Alanı 1. Etap Avan Projesi kapsamında, müze uzmanlarının gözetiminde bilimsel arkeolojik kazılar gerçekleştirilecek. Kazılarda elde edilecek bulgular doğrultusunda da bölgenin tarihi dokusu korunarak alan yeniden düzenlenecek.

        Büyükşehir Belediyesi söz konusu bölgede yapılaşmayı artırmak yerine; Mersin’in tarihini yaşatan, vatandaşların nefes alabileceği ve sosyal yaşamına katkı sunacak nitelikli bir yeşil alan oluşturmayı hedefliyor. Kırmızı Lacivert Kent Meydanı’nın devamı niteliğinde planlanan proje tamamlandığında; alan hem tarihi mirası görünür kılan, hem de kent sakinlerine yeni bir yaşam alanı sunan örnek bir kamusal mekâna dönüşecek.

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