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        Haberler Gündem 3. Sayfa Metruk evde ceset bulundu

        Metruk evde ceset bulundu

        İstanbul Kartal'da metruk bir gecekonduda hareketsiz halde bulunan kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Kimliği henüz tespit edilemeyen kadının cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis olayın nedenine ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06 Temmuz 2026 - 22:25 Güncelleme:
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        Metruk evde ceset bulundu

        Kartal'da tek katlı metruk gecekondunun içinde kadın cesedi bulundu. Cenaze, kimliğinin belirlenmesi ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Olay, akşam saatlerinde Cevizli Mahallesi Esenlik Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, tek katlı metruk gecekonduda hareketsiz yatan kadını farkeden kişilerin ihbarı üzerine adrese acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde hareketsiz halde bulunan kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

        Olay yeri inceleme ekipleri gecekondu ve çevresinde delil toplama çalışması yaparken, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kadının cenazesi kimliğinin belirlenmesi ve otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

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