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        Haberler Gündem Politika Feti Yıldız’dan “Terörsüz Türkiye” süreci için dikkat çeken çağrı

        Feti Yıldız’dan “Terörsüz Türkiye” süreci için dikkat çeken çağrı

        MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin yaptığı açıklamada farklı görüş ve hassasiyetlere sahip kişilerin sürece dahil edilmesi gerektiğini belirtti. Yıldız, toplumun tüm kesimlerine sürecin anlatılması ve sürecin ruhuna uygun özenli bir dil kullanılması çağrısında bulundu

        Kaynak
        anka
        Giriş: 27 Ağustos 2026 - 14:09 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Feti Yıldız'dan 'Terörsüz Türkiye' çağrısı

        MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Terörsüz Türkiye” sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yıldız, sürecin yalnızca güvenlik politikası olarak ele alınmaması gerektiğini belirterek toplumsal bütünlüğe vurgu yaptı.

        Açıklamasında sürecin kapsamına ve kamuoyuna aktarılması gereken yasal düzenlemelere ilişkin değerlendirmelere de yer verdi. Yıldız, sürecin ilerleyebilmesi için toplumun farklı kesimleriyle iletişimin güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

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        ''HİÇ KİMSEYİ DIŞARIDA BIRAKMAYALIM''

        Yıldız, “Terörsüz Türkiye” vizyonunun devletin bekası, iç cephenin güçlendirilmesi, hukukun üstünlüğü, demokratik katılım, toplumsal dayanışma ve ekonomik kalkınmayı kapsayan geniş bir devlet politikası olduğunu ifade etti.

        Sürecin toplumsal bütünlük ve milli dayanışmayı esas alması gerektiğini belirten Yıldız, farklı duyarlılıklara sahip insanların sürece dahil edilmesi çağrısında bulundu. Yıldız, kendileriyle aynı düşünmeyen kişilere karşı sabırlı olunması ve sürecin ruhuna uygun bir dil kullanılması gerektiğini söyledi.

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        ÇERÇEVE YASANIN AYRINTILARINA DİKKAT ÇEKTİ

        Yıldız, “Terörsüz Türkiye” süreci kapsamında TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşan çerçeve yasanın vatandaşlara tekrar tekrar anlatılması gerektiğini vurguladı.

        Yasanın amacı, kapsamına giren kişi ve oluşumlar, istisna tutulan suçlar ile örgütün fiili varlığına son verilmesi ve silahların teslimine ilişkin teyit ve tespit mekanizmasının kamuoyuna aktarılması gerektiğini belirten Yıldız, ayrıca Milli Güvenlik Kurulu kararının ve yasanın yürürlük tarihinin de anlatılması gerektiğini kaydetti.

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