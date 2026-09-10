Milas'ın İncekum Sahili'nde kıyıya vuran ölü balıklardan numune alındı
Muğla'nın Milas ilçesinde İncekum Sahili'nde kıyıya vuran binlerce ölü balıkla ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Su ve balık örnekleri, ölüm nedeninin belirlenmesi için laboratuvara gönderildi
Giriş: 10 Eylül 2026 - 21:15 Güncelleme:
Muğla'nın Milas ilçesinde kıyıya vuran binlerce ölü balıkla ilgili inceleme başlatıldı.
Bozüyük Mahallesi'ndeki İncekum Sahili'nde çok sayıda ölü balığı fark eden vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen Milas İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, toplu balık ölümlerine ilişkin çalışma başlattı.
Ekipler tarafından deniz suyu ve ölü balıklardan numuneler alınarak incelenmek üzere laboratuvara gönderildi. Balık ölümlerinin nedeninin yapılacak analizlerin ardından netleşmesi bekleniyor.
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