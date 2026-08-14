Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 14 Ağustos 2001’de kurulan AK Parti, insanı merkeze alan siyaset anlayışıyla toplumun bütün kesimlerini kucaklayarak Türk siyasetinde yeni bir dönemin kapılarını araladı." ifadelerini kullandı.

Gürlek şunları kaydetti: "AK Parti, Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu güçlü irade ve vizyon doğrultusunda eser, hizmet, yatırım ve reform siyasetiyle enerjiden ulaşıma, sağlıktan eğitime, tarımdan spora, sanayiden teknolojiye kadar her alanda büyük kalkınma hamleleri gerçekleştirdi.

AK Parti, anayasal ve demokratik reformlara öncülük ederek demokratik hukuk devletini güçlendirdi, millî iradeyi hedef alan her türlü saldırı karşısında Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tavizsiz bir duruş sergiledi.

AK Parti, bugün, Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda toplumsal dayanışmamızı güçlendiren; herkesin huzur, güven ve refah içinde yaşadığı bir Türkiye için siyaset üretmeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 14 Ağustos 2001’de başlayan bu kutlu yürüyüş, çeyrek asırlık tecrübesini ilk günkü heyecan ve inançla birleştirerek geçmişin birikiminden güç alıyor, geleceğin Türkiye’sini inşa ediyor.

Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda daha demokratik, daha adil ve daha müreffeh bir Türkiye için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Milletimizle çeyrek asır, Türkiye geleceğe hazır. "