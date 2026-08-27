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        Minik bebek havuza düştü! Facia yaşandı!

        Aydın'da yürekleri yakan bir facia yaşandı. Olayda su depolama havuzuna düşerek boğulma tehlikesi geçiren 2 yaşındaki bebek, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27 Ağustos 2026 - 12:48 Güncelleme:
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        Minik bebek havuza düştü! Facia yaşandı!

        Aydın'ın Karacasu ilçesinde su depolama havuzuna düşerek boğulma tehlikesi geçiren 2 yaşındaki bebek, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Nazilli Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından Aydın Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Halil Nasır kurtarılamadı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Alemler Mahallesi'nde dün, iddiaya göre oyun oynarken evlerinin yakınındaki su depolama havuzuna düşen Halil Nasır, dedesi tarafından sudan çıkarılmış, hastaneye kaldırılan bebeğin duran kalbi, yaklaşık 3 saat süren müdahalenin ardından yeniden çalıştırılmıştı.

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        Fotoğraf: DHA

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        #haberler
        #Aydın
        #Karacasu
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