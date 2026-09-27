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        Haberler Gündem Güncel MKE Gazi Fişek Fabrikası'nda iş kazası; 1 ölü, 3 yaralı

        MKE Gazi Fişek Fabrikası'nda iş kazası; 1 ölü, 3 yaralı

        Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Gazi Fişek Fabrikası'nda meydana gelen iş kazasında 1 işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27 Eylül 2026 - 22:13 Güncelleme:
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        MKE Gazi Fişek Fabrikası'nda iş kazası; 1 ölü, 3 yaralı

        MKE'den yapılan yazılı açıklamada, "27 Eylül 2026 tarihinde Gazi Fişek Fabrikamızın su ısıtma merkezinde yürütülen rutin bakım ve onarım çalışmaları sırasında bir iş kazası yaşanmıştır. Kazada 2’si ağır olmak üzere toplam 4 personelimiz yaralanmıştır. Yaralı personelimiz derhal sağlık kuruluşlarına sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Personelimizden biri ayakta tedavisinin ardından taburcu edilmiş, ağır yaralanan bakım onarım işçimiz Ferhat Öz ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etmiştir. Hayatını kaybeden personelimize Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı, tedavisi süren personelimize acil şifalar diliyoruz. Olayın nedeninin belirlenmesine yönelik teknik ve idari incelemeler devam etmektedir" denildi.

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        İş kazasının sebebinin belirlenmesine yönelik teknik ve idari incelemelerin devam ettiği öğrenildi.

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