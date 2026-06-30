Muğla Büyükşehir'den amatör spora destek

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından 2026 yılı Amatör Spor Kulüpleri Nakdi Destek Töreni, Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, törene Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muğla Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mehmet Top, Siyasi Parti Temsilcileri, STK Başkanları ve temsilcileri, spor kulüplerinin temsilcileri ile çok sayıda sporcu katıldı.

Büyükşehir Belediyesi, 2026 yılı nakdi destek programı kapsamında futbol, basketbol, voleybol, hentbol, hokey, su topu, masa tenisi, badminton, curling, dağcılık, oryantiring, pickleball, kürek, güreş, bisiklet ve engelli spor kulüpleri olmak üzere 16 farklı branşta faaliyet gösteren toplam 178 spor kulübüne 30 milyon 480 bin TL destek vermeyi planlıyor. 2024-2026 yılları arasında ise Büyükşehir Belediyesi tarafından amatör spor kulüplerine sağlanan nakdi destek tutarı 55 milyon 786 bin TL'ye ulaştı.

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Başkan Ahmet Aras’ın amatör spora verdiği desteğin çok değerli olduğunu belirten Muğla Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mehmet Top, "Muğla Büyükşehir Belediyemiz tarafından amatör spor kulüplerimize çok önemli destekler sağlandı. Bu destekler amatör sporun gelişimi açısından son derece kıymetlidir. 2026 yılının Valiliğimiz tarafından 'Gençlik Yılı' ilan edilmesi ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras'ın 'Genç Dostu Kent' ödülünü alması da gençlere verilen önemin en somut göstergelerindendir. Bugün sağlanan bu değerli desteklerden dolayı başta Başkanımız Sayın Ahmet Aras olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Kıyı Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, göreve geldikleri günden bu yana sporu öncelikli hizmet alanlarından biri olarak gördüklerini belirtti. Başkan Aras, "En büyük hedeflerimizden biri kentimizde dayanışmayı ve iş birliğini güçlendirmektir. Spor konusunda göreve geldiğimiz ilk günden itibaren bir Spor Dairesi Başkanlığına ihtiyaç olduğunu düşündük ve ilk iş olarak Spor Dairesi Başkanlığını kurduk. Amacımız sporu daha geniş kitlelere ulaştırmak ve toplumun her kesimine yaymaktır. Spora yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdır. Özellikle çocuklarımızın, gençlerimizin ve her yaştan vatandaşımızın spor hizmetlerinden faydalanmasını istiyoruz" dedi.

Tesisleşme yatırımlarının sporun gelişimine önemli katkılar sunduğunu söyleyen Başkan Aras, amatör spor kulüpleri ve federasyonlarla iş birliğini sürdüreceklerini vurguladı. Başkan Aras, "Federasyonlarımız ve kulüplerimizle iş birliği içinde Muğla'nın ihtiyaçlarını karşılamaya devam edeceğiz. Bu işi gönülden yapan tüm kulüplerimizi, spor camiamızı ve federasyonlarımızı kutluyor; spora emek veren herkese teşekkür ediyorum. Bundan sonra da birlikte çok daha güzel çalışmalara imza atacağız" dedi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen programın sonunda Muğla Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mehmet Top, amatör spora sağladığı katkılar ve desteklerden dolayı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'a plaket takdim etti.