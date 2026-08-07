Muğla'da yol kazısında mezar kalıntıları çıktı

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Kötekli ve Yeniköy mahallelerinde yürütülen yol ve altyapı yatırımları kapsamında Sıtkı Koçman Caddesi'nde devam eden yağmursuyu hattı çalışmalarında mezar buluntuları ortaya çıktı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen "Muğla İli Menteşe İlçesi Kötekli Mahallesi Sıtkı Koçman Caddesi ve Yeniköy Mahallesi 404 Sokak'ta Yol, Altyapı, Cadde, Bulvar, Meydan Yenileme ve Düzenleme Yapılması" işi kapsamında bölgedeki altyapı ve üstyapının yenilenmesine yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Sıtkı Koçman Caddesi güzergâhında mevcut kanalizasyon, elektrik, Türk Telekom, Superonline ve diğer altyapı hatlarının yoğunluğu nedeniyle kazı çalışmaları, mevcut tesislere zarar verilmemesi amacıyla kontrollü ve dikkatli bir şekilde, sınırlı çalışma alanlarında gerçekleştiriliyor.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Kötekli Mahallesi sınırlarında bulunan 127 ada 2, 3 ve 4 numaralı parsellerin önünde gerçekleştirilen yağmursuyu hattı kazıları sırasında mezar buluntularına rastlandı. Yapılan ilk incelemelerde mevcut asfalt kaplamasının yaklaşık 40 santimetre altında mezar kapaklarının, yaklaşık 70 santimetre derinlikte ise iskelet kalıntılarının bulunduğu tespit edildi. Buluntuların ortaya çıkmasının ardından kültür varlıklarının korunmasına ilişkin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda bölgedeki çalışmalar derhal durduruldu. İlgili kamu kurumlarına gerekli bildirimler yapılırken, incelemeler tamamlanıncaya kadar alan koruma altına alındı.

Bundan sonraki sürecin, yetkili kurumların bölgede gerçekleştireceği arkeolojik incelemeler ve bu incelemeler sonucunda alınacak kararlar doğrultusunda ilerleyeceği belirtildi. Planlama doğrultusunda altyapı imalatlarının tamamlanmasının ardından asfalt kaplamasının yapılarak Sıtkı Koçman Caddesi’nin 15 Eylül'de yeniden ulaşıma açılması hedeflenirken, arkeolojik inceleme sürecinin çalışma takvimini etkileyebileceği belirtildi.