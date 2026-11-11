Mürettebatının terk ettiği gemi karaya oturdu
İstanbul Çatalca'da mürettebatı tarafından terk edildiği öğrenilen gemi, fırtınanın da etkisiyle karaya oturdu
Giriş: 11 Kasım 2026 - 14:50 Güncelleme:
Çatalca'da mürettebatı tarafından terk edildiği öğrenilen gemi, fırtınanın da etkisiyle Ormanlı Sahili'nde karaya oturdu.
DHA'nın haberine göre Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, gemide inceleme başlattı.
Çatalca Ormanlı Sahili'nde bir geminin sürüklenerek karaya oturduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, geminin mürettebatı tarafından daha önce terk edildiğini belirledi.
Ekipler, geminin iç kısmında ve çevresinde inceleme yaptı. Geminin bölgeye nasıl sürüklendiği ve teknik durumunun belirlenmesi için başlatılan incelemenin Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından sürdürüldüğü öğrenildi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ