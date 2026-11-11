Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Mürettebatının terk ettiği gemi karaya oturdu

        Mürettebatının terk ettiği gemi karaya oturdu

        İstanbul Çatalca'da mürettebatı tarafından terk edildiği öğrenilen gemi, fırtınanın da etkisiyle karaya oturdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11 Kasım 2026 - 14:50 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Fırtınanın etkisiyle karaya oturdu

        Çatalca'da mürettebatı tarafından terk edildiği öğrenilen gemi, fırtınanın da etkisiyle Ormanlı Sahili'nde karaya oturdu.

        DHA'nın haberine göre Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, gemide inceleme başlattı.

        Çatalca Ormanlı Sahili'nde bir geminin sürüklenerek karaya oturduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, geminin mürettebatı tarafından daha önce terk edildiğini belirledi.

        Ekipler, geminin iç kısmında ve çevresinde inceleme yaptı. Geminin bölgeye nasıl sürüklendiği ve teknik durumunun belirlenmesi için başlatılan incelemenin Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından sürdürüldüğü öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Faruk Aksoy ile Ana Haber Bülteni - 10 Kasım 2026

        Habertürk Ana Haber bülteninde, Türkiye'nin dört bir yanından gelen önemli gelişmeler masaya yatırılıyor. Araç kiralama sektöründeki ekonomik düşüşten, soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlere kadar pek çok kritik başlık detaylandırılıyor. Ayrıca Fransa'daki asgari ücret düzenlemeleri ve yeni...
        #haberler
        #son dakika
        #istanbul
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'dan dünyaya güçlü bir mesaj verelim
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Antalya'dan dünyaya güçlü bir mesaj verelim
        "Elektrikleşme, Türkiye'nin enerji planında en önemli stratejik hedeflerden"
        "Elektrikleşme, Türkiye'nin enerji planında en önemli stratejik hedeflerden"
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        Akbank’ın sürdürülebilir finansman hedefi 2,5 trilyon TL
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "Sanayide rekabetçiliğin merkezine enerji dönüşümü yerleşti"
        "İklim krizi öngörü değil, yaşadığımız bir halk sağlığı sorunu"
        "İklim krizi öngörü değil, yaşadığımız bir halk sağlığı sorunu"
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        Beşiktaş’ta hedef 3 takviye!
        7 yıllık esrarengiz kayıpta flaş gelişme! 6 kişi gözaltına alındı!
        7 yıllık esrarengiz kayıpta flaş gelişme! 6 kişi gözaltına alındı!
        İtalya'da 100'den fazla okulda bomba alarmı
        İtalya'da 100'den fazla okulda bomba alarmı
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        BDDK Başkanı Kavcıoğlu istifa etti
        Plajda kas şov!
        Plajda kas şov!
        4 ilde 61 şüpheli gözaltında! 'Şirinler'e operasyon
        4 ilde 61 şüpheli gözaltında! 'Şirinler'e operasyon
        19 yaşındaki Sinem'in davasında cinsel saldırıdan ceza istendi
        19 yaşındaki Sinem'in davasında cinsel saldırıdan ceza istendi
        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!
        Fenerbahçe'de Kuyt ile yollar ayrıldı!
        10 kişiyi öldüren cani 6 dakikada hazırlanmış
        10 kişiyi öldüren cani 6 dakikada hazırlanmış
        10 yıldır hurdalıkta bekliyordu! Yeni kullanım amacı şaşırttı
        10 yıldır hurdalıkta bekliyordu! Yeni kullanım amacı şaşırttı
        Kanlı infaz! Koruda çalıların altında yakalandılar!
        Kanlı infaz! Koruda çalıların altında yakalandılar!
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Türkiye, Yalçın yönetiminde ilk maçına çıkıyor!
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        Demokratlarda 'liderlik' krizi
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"
        "Karakterlerin geçmişi merak duygusunu canlı tutuyor"
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı
        GLP-1 ilaçları için yeni bir görme kaybı uyarısı yayınlandı