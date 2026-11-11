Mürettebatının terk ettiği gemi karaya oturdu

Habertürk Ana Haber bülteninde, Türkiye'nin dört bir yanından gelen önemli gelişmeler masaya yatırılıyor. Araç kiralama sektöründeki ekonomik düşüşten, soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlere kadar pek çok kritik başlık detaylandırılıyor. Ayrıca Fransa'daki asgari ücret düzenlemeleri ve yeni... Daha Fazla Göster

Habertürk Ana Haber bülteninde, Türkiye'nin dört bir yanından gelen önemli gelişmeler masaya yatırılıyor. Araç kiralama sektöründeki ekonomik düşüşten, soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimlere kadar pek çok kritik başlık detaylandırılıyor. Ayrıca Fransa'daki asgari ücret düzenlemeleri ve yeni oluşturulan 150 kişilik çalışma grubu gibi uluslararası gündem maddeleri de mercek altına alınıyor. Programda, Atatürk'ü anma törenlerine dair görüntüler ve günün siyasi olayları analiz ediliyor. Gelişmeler ışığında Türkiye gündemi üzerindeki etkiler ve toplumsal yansımalar uzman görüşleriyle değerlendiriliyor. Daha Az Göster