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        Haberler Gündem Musa Kaplan, evlere ilerleyen alevleri dozeriyle durdurmaya çalıştı

        Musa Kaplan, evlere ilerleyen alevleri dozeriyle durdurmaya çalıştı

        Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki orman yangınında dozer operatörü Musa Kaplan, ekiplerin uyarılarına rağmen evlere yaklaşan alevlerin önüne iş makinesiyle set çekti. O anların görüntülerini paylaşan Vali İdris Akbıyık, Kaplan ve yangınla mücadele edenlere teşekkür etti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01 Ağustos 2026 - 23:16 Güncelleme:
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        Yeşil vatan için alevlere siper oldu

        Muğla’nın Seydikemer ilçesinde iki gün süren orman yangınında dozer operatörü Musa Kaplan, evlere doğru ilerleyen alevlerin önüne kullandığı iş makinesiyle set çekti. Kaplan’ın canı pahasına verdiği mücadele cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Yangın ekiplerinin “Çık, çık” uyarılarına rağmen bulunduğu noktadan ayrılmayan Kaplan, dozerini alevlere karşı siper etti. Evlere ve çevredeki çam ağaçlarına yaklaşan yangının önünü kesmeye çalışan Kaplan, iş makinesiyle oluşturduğu barikat sayesinde ekiplerin müdahalesine destek verdi.

        “ALEVLERİN ÖNÜNDE ÇELİK GİBİ DURDU”

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        Muğla Valisi İdris Akbıyık, Musa Kaplan’ın yangınla mücadele ettiği anlara ait görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

        “Yangın kontrol altına alındı” ifadesinin yalnızca teknik bir açıklama olmadığını belirten Akbıyık, bu sözün arkasında yüzlerce kişinin canı pahasına verdiği mücadelenin bulunduğunu söyledi.

        Akbıyık, alevlerin metrelerce yükseldiği, yoğun duman nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü bölgede Kaplan’ın elindeki imkânlarla yangına karşı mücadele verdiğini ifade etti.

        “MEMLEKET SEVGİSİ UNUTULMAYACAK”

        Vali Akbıyık, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

        “Etrafındakilerin ‘Çık oradan’ çığlıklarına rağmen yerini terk etmeyen, alevlerin önüne barikat kuran, hortum taşıyan gençlere omuz veren ve sıcağın altında gücü tükenene kadar savaşan yüreklerdir yangını söndüren.”

        Musa Kaplan ile yangın bölgesinde görev yapan ekiplere ve gönüllülere teşekkür eden Akbıyık, “Alevlerin önünde çelik gibi duran bu irade ve memleket sevgisi unutulmayacak. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. İyi ki varsınız” dedi.

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        #Musa Kaplan
        #Seydikemer yangın
        #haberler
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