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        Haberler Gündem Mustafakemalpaşa’da tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı

        Mustafakemalpaşa’da tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı

        Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs, yol kenarında park halindeki traktöre çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada 10 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12 Eylül 2026 - 20:48 Güncelleme:
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        Bursa'da minibüs traktöre çarptı: 10 yaralı

        Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün park halindeki traktöre çarpması sonucu 10 kişi yaralandı. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, saat 06.30 sıralarında Fevzipaşa Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün simit almak için yol kenarına park ettiği traktöre, tarım işçilerini taşıyan minibüs çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle minibüste bulunan bazı işçiler, açılan kapıdan kaldırıma savrularak yaralandı. Güvenlik kamerası görüntülerinde, minibüsün çarpmasıyla traktörün havalandığı, çevrede bulunan vatandaşların ise panik yaşadığı görüldü.

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        10 KİŞİ YARALANDI

        İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

        Yaralılardan 8’inin tedavilerinin ardından taburcu edildiği, vücutlarının çeşitli yerlerinde kırıklar bulunan 2 kişinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        #Bursa
        #Mustafakemalpaşa kaza
        #haberler
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