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        Nesli tehlike altındaki su samuru görüntülendi

        Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karaevli Mahallesi sahilinde, nesli tehlike altında bulunan su samuru vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19 Temmuz 2026 - 19:30 Güncelleme:
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        Nesli tehlike altındaki su samuru görüntülendi

        Sahil kıyısında vakit geçiren vatandaşlar, deniz yüzeyinde hareket eden bir su samurunu fark etti. Bir süre su üzerinde dolaşarak avlanan su samuru, yakaladığı balıkla kıyıya çıktı. Balığını karada yiyen su samuru, o anları izleyen vatandaşların ilgisini çekti. Su Samuru daha sonra gözlerden kayboldu.

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