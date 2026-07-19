Nesli tehlike altındaki su samuru görüntülendi

Sahil kıyısında vakit geçiren vatandaşlar, deniz yüzeyinde hareket eden bir su samurunu fark etti. Bir süre su üzerinde dolaşarak avlanan su samuru, yakaladığı balıkla kıyıya çıktı. Balığını karada yiyen su samuru, o anları izleyen vatandaşların ilgisini çekti. Su Samuru daha sonra gözlerden kayboldu.